Сервис HBO приобрёл права на показ российского сериала "Перевал Дятлова"

Пресс-служба компании 1-2-3 Production заявила, что драматический сериал "Перевал Дятлова" покажут в Латинской Америке. Создатели Валерий Федорович и Евгений Никишов посвятили фильм группе студентов, которые погибли в горах Северного Урала.

Что за проект

О таинственной смерти молодых людей в 1959 году писали во многих российских и международных СМИ. Рабочая группа сериала исследовала секретные материалы дела и дневники студентов. Проект стартовал в ноябре прошлого года.

Оценки зрителей и критиков

Сериал получил положительные отклики зрителей. На "Кинопоиске" рейтинг составил 7,7 из 10, а на IMDb — 7,8 из 10. Кинокритик Алексей Филиппов назвал "Перевал Дятлова" самым пижонским и жутким сериалом 2020 года. Журналист "Сноба" Дмитрий Барченков отметил, что картина сочетает советский нуар и доброе советское кино.

Российское кино в мире

Напомним, ранее провалившийся в прокате фильм о российском супергерое "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил хит-парад Netflix.

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