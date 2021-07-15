На верхушке хит-парада Netflix - российский фильм, провалившийся в прокате

Мировой рейтинг кинофильмов — лидеров проката от Netflix — возглавил российский экшн-боевик "Майор Гром: Чумной доктор".

На верхушке хит-парада Netflix - российский фильм, провалившийся в прокате

Результат более чем неожиданный, поскольку в прокате на родине фильм провалился: сборы даже не покрыли расходы на съёмки, отмечает болгарское издание "Сега".

Международная премьера фильма состоялась на Netflix 7 июля. По данным службы FlixPatrol, картина вошла десятку самых просматриваемых фильмов в 65 странах:

в Болгарии занимает пятое место,

в Бразилии, Бельгии, Венгрии, Испании, Италии, Словакии, Швейцарии, Чехии, Катаре, Кипре, Кувейте, Люксембурге, Омане и Доминикане — стала абсолютным лидером.