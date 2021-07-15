Мировой рейтинг кинофильмов — лидеров проката от Netflix — возглавил российский экшн-боевик "Майор Гром: Чумной доктор".
Результат более чем неожиданный, поскольку в прокате на родине фильм провалился: сборы даже не покрыли расходы на съёмки, отмечает болгарское издание "Сега".
Международная премьера фильма состоялась на Netflix 7 июля. По данным службы FlixPatrol, картина вошла десятку самых просматриваемых фильмов в 65 странах:
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