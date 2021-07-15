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Netflix решил разнообразить свой сервис видеоиграми

Кино

Согласно источнику из Bloomberg, стриминговый гигант решил сделать первый полноценный шаг в сторону включения видеоигр в свою коллекцию. Для этого Netflix нанял бывшего руководителя подразделений Electronic Arts и Facebook.

Netflix решил разнообразить свой сервис видеоиграми

Ранее лидером проката на Netflix оказался российский фильм "Майор Гром: Чумной доктор". Несмотря на провал по сборам в России, стриминговый сервис решил выложить рекордную сумму за сделку с создателями фильма и в итоге не прогадал. А сейчас сервис планирует расширить свою сферу влияния.

Поиск ветерана из игровой индустрии

В частности, создать отдельное игровое подразделение, поставив на пост вице-президента Майка Верду. До этого он был руководителем EA Mobile, которое занималось созданием мобильных видеоигр по таким известным франшизам, как FIFA и Star wars. Верду до назначения Netflix также развивал VR-направление Facebook.

Видеоигры появятся на Netflix уже в 2022 году. Это будет отдельный раздел в таком стриминговом сервисе, например, как документальное кино. Компания не будет требовать дополнительную плату за новый контент. При этом ещё неясно, какие именно видеоигры появятся в каталоге и будут ли эксклюзивные тайтлы для сервиса.

IT-гиганты не готовы играть по правилам игровой индустрии

Сейчас многие крупные корпорации, которые ранее не интересовались рынком видеоигр, решили создать свои отдельные игровые сервисы. Например, облачный стриминговый сервис Amazon Luna или аналог от Google — Stadia. Оба подразделения переживают не лучшие времена. По мнению всё того же издания Bloomberg, в этом виновата неопытность гигантов при работе с видеоигровым направлением, которое требует особого подхода. Где нельзя решить проблемы, просто выделить неограниченный бюджет, как поступили в Amazon.

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Автор: Александр Тарасов, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Дарья Митина
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