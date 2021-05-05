Режиссёр "Майора Грома" рассказал о "рекордной сумме сделки" с Netflix

Российский блокбастер "Майор Гром: Чумной доктор" появился на платформе Nеtflix. Режиссёр фильма Олег Трофим в интервью телеканалу "360" сообщил, что сумма сделки оказалась рекордной для российского сегмента.

"Сумма пока не разглашается, но она для российского сегмента, для российских картин, которые продаются на Netflix, на сегодняшний день рекордная. Приятно и классно, что фильм увидят за рубежом", — заявил Трофим.

В ближайшее время фильм смогут посмотреть и зарубежные зрители. Режиссёр надеется, что за границей картина будет иметь больший успех. Фильм будут показывать с субтитрами.

"Я думаю, что фильм за рубежом воспримется куда более приветливо. Потому что этот жанр для заграничного зрителя понятный. У нас всё-таки существуют стереотипы по поводу российского кино и российской супергероики", — пояснил Трофим.

Фильм рассказывает о противостоянии петербургского полицейского Игоря Грома и злодея по прозвищу Чумной доктор, который, благодаря деньгам и связям, расправляется с людьми, избежавшими правосудия.

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