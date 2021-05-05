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Режиссёр "Майора Грома" рассказал о "рекордной сумме сделки" с Netflix

Кино

Российский блокбастер "Майор Гром: Чумной доктор" появился на платформе Nеtflix. Режиссёр фильма Олег Трофим в интервью телеканалу "360" сообщил, что сумма сделки оказалась рекордной для российского сегмента.

Режиссёр "Майора Грома" рассказал о "рекордной сумме сделки" с Netflix

"Сумма пока не разглашается, но она для российского сегмента, для российских картин, которые продаются на Netflix, на сегодняшний день рекордная. Приятно и классно, что фильм увидят за рубежом", — заявил Трофим.

В ближайшее время фильм смогут посмотреть и зарубежные зрители. Режиссёр надеется, что за границей картина будет иметь больший успех. Фильм будут показывать с субтитрами.

"Я думаю, что фильм за рубежом воспримется куда более приветливо. Потому что этот жанр для заграничного зрителя понятный. У нас всё-таки существуют стереотипы по поводу российского кино и российской супергероики", — пояснил Трофим.

Фильм рассказывает о противостоянии петербургского полицейского Игоря Грома и злодея по прозвищу Чумной доктор, который, благодаря деньгам и связям, расправляется с людьми, избежавшими правосудия.

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Майор Гром: Чумной доктор - качественная пропаганда (обзор фильма)
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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