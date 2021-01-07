Эксперты посчитали, какая киностудия в 2020 году заработала больше всех

Подвели итоги 2020 года для киностудий в журнале Deadline. По данным журналистов, получивших точные цифры сборов от аналитиков Gower Street Analytics, лучше всех в прошлом году себя чувствовала кинокомпания Disney.

У знаменитой кинокомпании, которая с 1923 года не устаёт радовать зрителей хитами, дела в 2020 году шли неплохо даже с учётом пандемии. Итоговые сборы Disney составили 1,26 млрд долларов.

Таким образом, в Disney обогнали:

Sony (1,18 млрд долларов);

Warner Bros. (1,09 млрд долларов);

Universal (1,03 млрд долларов).

Цифры весьма внушительные — но стоит учитывать, что в 2020 году сборы оказались на 71% меньше, чем в 2019. Простой пример: одна только премьера мультфильма "Холодное сердце-2" в 2019 году принесла Disney 1,032 млрд, а общие сборы компании превысили планку в 10 млрд.

Интересно, что самый кассовый фильм года («Восемьсот», режиссёр - Гуань Ху) оказался китайской военной драмой.