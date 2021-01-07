Подвели итоги 2020 года для киностудий в журнале Deadline. По данным журналистов, получивших точные цифры сборов от аналитиков Gower Street Analytics, лучше всех в прошлом году себя чувствовала кинокомпания Disney.
У знаменитой кинокомпании, которая с 1923 года не устаёт радовать зрителей хитами, дела в 2020 году шли неплохо даже с учётом пандемии. Итоговые сборы Disney составили 1,26 млрд долларов.
Таким образом, в Disney обогнали:
Цифры весьма внушительные — но стоит учитывать, что в 2020 году сборы оказались на 71% меньше, чем в 2019. Простой пример: одна только премьера мультфильма "Холодное сердце-2" в 2019 году принесла Disney 1,032 млрд, а общие сборы компании превысили планку в 10 млрд.
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