Лидером российского проката стал "Последний богатырь. Корень зла"

Фильм "Последний богатырь. Корень зла" по итогам выходных лидирует в прокате на территории России и СНГ.

Как сообщает издание kadara. ru, всего за пару дней проката сказке удалось собрать более 600 миллионов рублей и с отрывом возглавить российский рейтинг премьер.

На второй строчке прокатного рейтинга расположился мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье", который собрал в прокате в разы меньше — 185,1 миллиона рублей.

Замкнула тройку лидеров российская драма "Огонь", собравшая в прокате 147,5 миллиона рублей.

Отмечается, что и первая часть "Последнего богатыря" также имела серьёзный успех. Вторая часть сказки является логическим продолжением первой: в ней герои сражаются с древним злом, о котором стало известно ещё в первом фильме.