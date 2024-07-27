В фильме Гарри Маршалла "Красотка" нашли киноляп с погодой

В финальном эпизоде комедийной мелодрамы Гарри Маршалла "Красотка" нашли киноляп. Об этом пишет издание РБК.
Главный герой Эдвард Льюис (Ричард Гир) едет на машине. В это время идёт дождь. Он решает навестить Вивьен (Джулия Робертс). Однако, когда герой приезжает к дому девушки, на асфальте нет ни единой капли от дождя. Чуть позже, во время поцелуя героев на пожарной лестнице, можно заметить, что дорога стала мокрой.
По сюжету "Красотки" финансовый магнат Эдвард Льюис знакомится с девушкой лёгкого поведения Вивьен. Со временем их отношения перерастают в роман.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.