Стало известно, будет ли Джокер главным злодеем преступного мира в сиквеле Тодда Филлипса

Тодд Филлипс: Джокер не станет "принцем преступного мира Готэма" в сиквеле

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Тодд Филлипс заявил, что в предстоящем фильме "Джокер: Безумие на двоих" главный герой не будет "принцем преступного мира Готэма". Об этом пишет издание Empire.

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По словам постановщика, команда постаралась создать наиболее непорочную версию Джокера в сиквеле.

"Во второй части Флек не станет каким-то авторитетом в лечебнице Аркхем, но мир всё равно за ним наблюдает, поскольку для людей он стал своего рода символом. Теперь Артур расплачивается за совершённые преступления и между тем находит единственное, чего он всегда хотел — любовь. Поэтому мы постарались создать его самую непорочную версию", — заявил Тодд Филлипс.

Напомним, что премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" состоится 4 октября. В картине покажут развитие отношений главного героя и Харли Квинн. Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага.