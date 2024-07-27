Стало известно, будет ли Джокер главным злодеем преступного мира в сиквеле Тодда Филлипса

Режиссёр Тодд Филлипс заявил, что в предстоящем фильме "Джокер: Безумие на двоих" главный герой не будет "принцем преступного мира Готэма". Об этом пишет издание Empire.
По словам постановщика, команда постаралась создать наиболее непорочную версию Джокера в сиквеле.
"Во второй части Флек не станет каким-то авторитетом в лечебнице Аркхем, но мир всё равно за ним наблюдает, поскольку для людей он стал своего рода символом. Теперь Артур расплачивается за совершённые преступления и между тем находит единственное, чего он всегда хотел — любовь. Поэтому мы постарались создать его самую непорочную версию", — заявил Тодд Филлипс.
Напомним, что премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" состоится 4 октября. В картине покажут развитие отношений главного героя и Харли Квинн. Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.