Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за кожей и волосами: выбор средств для регулярного применения
Выявлена связь между верой в теории заговора и параноидальными мыслями
Хусаинов предупредил о скачке цен на квартиры
Ирина Салтыкова обозвала Викторию Боню инфузорией-туфелькой
Как налажен процесс сборки автомобилей Belgee
Как приготовить вкусные блюда из творога
Подкармливать капусту рекомендуется каждые 10 дней
Ветеринары рассказали, как перевести кошку с натурального корма на готовый
Сборная Кореи была ошибочно объявлена на Олимпийских играх в Париже
Стало известно, будет ли Джокер главным злодеем преступного мира в сиквеле Тодда Филлипса

Тодд Филлипс: Джокер не станет "принцем преступного мира Готэма" в сиквеле

0:58
Кино

Режиссёр Тодд Филлипс заявил, что в предстоящем фильме "Джокер: Безумие на двоих" главный герой не будет "принцем преступного мира Готэма". Об этом пишет издание Empire.

Тодд Филлипс: Джокер не станет "принцем преступного мира Готэма" в сиквеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам постановщика, команда постаралась создать наиболее непорочную версию Джокера в сиквеле.

"Во второй части Флек не станет каким-то авторитетом в лечебнице Аркхем, но мир всё равно за ним наблюдает, поскольку для людей он стал своего рода символом. Теперь Артур расплачивается за совершённые преступления и между тем находит единственное, чего он всегда хотел — любовь. Поэтому мы постарались создать его самую непорочную версию", — заявил Тодд Филлипс.

Напомним, что премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" состоится 4 октября. В картине покажут развитие отношений главного героя и Харли Квинн. Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Последние материалы
Турецкие отели сталкиваются с убытками из-за кондиционеров
Тренер рассказала о сроках подтяжки фигуры
Учёные расширили понимание эволюции первых наземных животных
Как круглый ковёр улучшает интерьер маленькой комнаты
Почему можно оставлять чаевые мастерам салонов красоты: ответ на продолжающийся спор
Модель Хейли Бибер раскрывает страхи беременной женщины и влияние сети
Многодетные семьи стали лидерами по закредитованности в РФ
Тодд Филлипс: Джокер не станет "принцем преступного мира Готэма" в сиквеле
Сроки поставки запчастей в Россию выросли
Как в детстве: рецепт молочных коржиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников