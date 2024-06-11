Актриса Ольга Остроумова рассказала, почему не смотрела фильм 2015 года "А зори здесь тихие..."

Народная артистка России Ольга Остроумова не смотрела фильм 2015 года "А зори здесь тихие...". Об этом она сообщила изданию "Вечерняя Москва".
Ольга Остроумова заявила, что не понимает смысла в пересъёмках кино.
"Не видела, не могу, не понимаю и не хочу понимать. Пусть делают, я же не могу запретить, просто смотреть не буду, и всё. Отойду, не моё это", — сообщила актриса.
Ольга Остроумова принимала участие в двухсерийном фильме 1972 года "...А зори здесь тихие". В картине Станислава Ростоцкого она исполнила роль Жени Комельковой.
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