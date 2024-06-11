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Актриса Ольга Остроумова рассказала, почему не смотрела фильм 2015 года "А зори здесь тихие..."

Ольга Остроумова отказывается смотреть фильм 2015 года "А зори здесь тихие..."

0:42
Кино

Народная артистка России Ольга Остроумова не смотрела фильм 2015 года "А зори здесь тихие...". Об этом она сообщила изданию "Вечерняя Москва".

Ольга Остроумова отказывается смотреть фильм 2015 года "А зори здесь тихие..."
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ольга Остроумова заявила, что не понимает смысла в пересъёмках кино.

"Не видела, не могу, не понимаю и не хочу понимать. Пусть делают, я же не могу запретить, просто смотреть не буду, и всё. Отойду, не моё это", — сообщила актриса.

Ольга Остроумова принимала участие в двухсерийном фильме 1972 года "...А зори здесь тихие". В картине Станислава Ростоцкого она исполнила роль Жени Комельковой. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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