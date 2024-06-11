Актриса Ольга Остроумова рассказала, почему не смотрела фильм 2015 года "А зори здесь тихие..."

Ольга Остроумова отказывается смотреть фильм 2015 года "А зори здесь тихие..."

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Народная артистка России Ольга Остроумова не смотрела фильм 2015 года "А зори здесь тихие...". Об этом она сообщила изданию "Вечерняя Москва".

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Ольга Остроумова заявила, что не понимает смысла в пересъёмках кино.

"Не видела, не могу, не понимаю и не хочу понимать. Пусть делают, я же не могу запретить, просто смотреть не буду, и всё. Отойду, не моё это", — сообщила актриса.

Ольга Остроумова принимала участие в двухсерийном фильме 1972 года "...А зори здесь тихие". В картине Станислава Ростоцкого она исполнила роль Жени Комельковой.