Джонни Депп рассказал, как получил главную роль в фильме "Эдвард руки-ножницы"

Джонни Депп заявил, что получил главную роль в фильме "Эдвард руки-ножницы", обойдя конкурентов в лице Тома Круза, Тома Хэнкса и Майкла Джексона. Об этом пишет издание "People" со ссылкой на документальный проект, премьера которого состоялась на фестивале "Tribeca Film Festival".
При этом Джонни Депп сообщил, что Том Круз "был близок к тому, чтобы получить роль". Однако в конечном итоге звезда "Пиратов Карибского моря" отвоевал у него место в картине.
"Эта роль — именно та, которую мне следовало сыграть", — заявил актёр.
Джонни Депп также рассказал, что прийти на кастинг ему было страшно. Тем не менее, он всё равно встретился с режиссёром Тимом Бёртоном.
По сюжету картины "Эдвард руки-ножницы" учёный создаёт человека, которого не успевает доделать до конца. В итоге у героя на месте рук находятся своеобразные ножницы. Эдвард живёт в одиночестве, пока его не обнаруживает женщина-коммивояжер. Она предлагает герою отправиться жить к ней.
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