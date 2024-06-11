Джонни Депп рассказал, как получил главную роль в фильме "Эдвард руки-ножницы"

Джонни Депп смог обойти Тома Круза на пробах в фильм "Эдвард руки-ножницы"

Джонни Депп заявил, что получил главную роль в фильме "Эдвард руки-ножницы", обойдя конкурентов в лице Тома Круза, Тома Хэнкса и Майкла Джексона. Об этом пишет издание "People" со ссылкой на документальный проект, премьера которого состоялась на фестивале "Tribeca Film Festival".

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При этом Джонни Депп сообщил, что Том Круз "был близок к тому, чтобы получить роль". Однако в конечном итоге звезда "Пиратов Карибского моря" отвоевал у него место в картине.

"Эта роль — именно та, которую мне следовало сыграть", — заявил актёр.

Джонни Депп также рассказал, что прийти на кастинг ему было страшно. Тем не менее, он всё равно встретился с режиссёром Тимом Бёртоном.

По сюжету картины "Эдвард руки-ножницы" учёный создаёт человека, которого не успевает доделать до конца. В итоге у героя на месте рук находятся своеобразные ножницы. Эдвард живёт в одиночестве, пока его не обнаруживает женщина-коммивояжер. Она предлагает герою отправиться жить к ней.