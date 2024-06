Джонни Депп рассказал, как получил главную роль в фильме "Эдвард руки-ножницы"

Джонни Депп заявил, что получил главную роль в фильме "Эдвард руки-ножницы", обойдя конкурентов в лице Тома Круза, Тома Хэнкса и Майкла Джексона. Об этом пишет издание "People" со ссылкой на документальный проект, премьера которого состоялась на фестивале "Tribeca Film Festival".

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported