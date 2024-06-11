Стал известен портрет зрителя фильма Олега Трофима "Майор Гром: Игра"

Компания "Wanta Group" провела исследование аудитории фильма "Майор Гром: Игра". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Данные собраны за период с 6 по 9 июня и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group". Компания выяснила, что новый проект Олега Трофима в основном смотрят женщины (67% от общего числа зрителей). При этом им от 12 до 17 лет (39%). Тем не менее, картина популярна и у зрителей от 18 до 24 лет (38%).
Ранее Pravda.Ru писала об аудитории фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел".
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