Стал известен портрет зрителя фильма Олега Трофима "Майор Гром: Игра"

Исследование: фильм "Майор Гром: Игра" смотрят девушки 12-17 лет

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Wanta Group" провела исследование аудитории фильма "Майор Гром: Игра". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

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Данные собраны за период с 6 по 9 июня и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group". Компания выяснила, что новый проект Олега Трофима в основном смотрят женщины (67% от общего числа зрителей). При этом им от 12 до 17 лет (39%). Тем не менее, картина популярна и у зрителей от 18 до 24 лет (38%).

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