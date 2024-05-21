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Стало известно, кто смотрит фильм "Министерство неджентльменских дел" в кинотеатрах

Исследование: "Министерство неджентльменских дел" смотрят мужчины 25-34 лет

0:48
Кино

Стал известен портрет зрителя фильма "Министерство неджентльменских дел". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию "Wanta Group".

Исследование: "Министерство неджентльменских дел" смотрят мужчины 25-34 лет
Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Данные собраны за период с 16 по 19 мая. Согласно им, новинку смотрят преимущественно мужчины (51%) в возрасте 25-34 лет (38%). При этом в качестве причины посещения сеанса, зрители назвали имя режиссёра (72%).

Напомним, что фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" вышел в российский прокат 13 мая. Изначально премьера картины должна была состояться 25 апреля. Однако этого не произошло из-за несоответствия документов. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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