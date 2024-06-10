Ласковый убийца: как обычная кошка помогла создать образ дона Карлеоне в "Крёстном отце"

Один из самых ярких и запоминающихся эпизодов в фильме "Крестный отец" (1972) — это момент, когда Вито Карлеоне в исполнении Марлона Брандо нежно гладит кошку и в то же время хладнокровно предлагает убить человека.
Эта сцена стала настолько известной, что её часто пародируют в других фильмах и мультфильмах. Однако мало кто знает, что эта она не была запланирована по сценарию.
Кошка совершенно случайно оказалась на съёмочной площадке и просто запрыгнула на колени Марлона Брандо. Актёр начал её гладить, и режиссёру это так понравилось, что он решил оставить кота в кадре. И не прогадал. Эта сцена очень ёмко характеризует героя фильма и стала культовой.
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