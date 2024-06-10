Уилл Смит рассказал, какой фильм считает лучшим в своей карьере

Уилл Смит назвал "В погоне за счастьем" лучшим фильмом в своей карьере

Уилл Смит заявил, что биографическая драма Габриэле Муччино, где вторую главную роль исполнил его сын Джейден Смит, является лучшей в его карьере.

Фото: flickr.com by Дик Томас Джонсон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Получивший признание критиков фильм 2006 года снят на основе реальной истории жителя Сан-Франциско, который в одиночку воспитывает ребёнка и строит карьеру технологической компании, начиная с нуля.

"Я думаю, что самый лучший фильм, в котором я когда-либо снимался, — это "В погоне за счастьем". Сразу за ним идут первые "Люди в чёрном". Режиссура, операторская работа, музыка", — признался Смит.

Недавно оскароносный актёр вернулся в четвёртую часть "Плохих парней", снявшись в "Плохих парнях до конца". Смит также собирается вернуться в сиквеле "Я — легенда" в кампании с Майклом Б. Джорданом, хотя изначально и отказывался от участия в этом проекте.