Этот советский мультфильм обожают на Западе, а в России о нём забыли

В СССР был мультфильм, который больше всего полюбили иностранцы

В советское время было снято множество великолепных мультфильмов, завоевавших любовь публики, однако некоторые из них были незаслуженно забыты.

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Один из таких мультфильмов — "Фильм, фильм, фильм". В нём показана история о том, как режиссёр со взрывным темпераментом снимает кино. Перед этим зритель наблюдает за муками творчества сценариста и его страхом, когда он бесчисленное количество раз носит сценарий на утверждение, но цензоры заставляют его то так, то эдак переделывать сюжет.

Если на родине к этому мультфильму отнеслись довольно прохладно, то западные зрители были от него в восторге. Он получил приз мультфестиваля Финляндии и серебро на американском фестивале анимационного кино, а также польскую и другие награды.

Зрители были уверены, что главный герой мультфильма списан с Сергея Эйзенштейна, но на самом деле его прототипом стал Георгий Рошаль. Озвучил рисованного режиссёра Георгий Вицин.