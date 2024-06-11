В 12-м сезоне "Склифосовского" Аверин столкнётся с бандитами и бывшей возлюбленной

Сюжет 12-го сезона "Склифосовского" станет ещё более закрученным

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Сейчас активно ведутся съёмки 12-го сезона сериала "Склифосовский", и если раньше он в большей степени был посвящён рабочим будням и личной жизни врачей, то теперь история будет больше похожа на детектив.

Фото: commons.wikimedia.org by rawpixel.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В 11-м сезоне Брагин, которого по-прежнему играет Максим Аверин, был поставлен перед выбором: либо он умертвляет пациента, неугодного бандитам, либо самому Брагину придётся забыть о покое, потому что за него возьмутся преступники. Судя по синопсису, Брагин всё-таки не сможет переступить через свою совесть. Он сохранит жизнь пациенту, но будет вынужден на какое-то время уехать подальше от места своей работы.

Также появилась информация о том, что в 12-й сезон вернётся бывшая возлюбленная Брагина, роль которой исполняет Мария Порошина, и в свою очередь внесёт хаос в жизнь врача. Кроме того, из тюрьмы вернётся отец Нины.

Создатели сериала обрадовали поклонников тем, что 12-й сезон будет ещё более острым и вызывающим всплеск адреналина. Зрителям пообещали неожиданные повороты сюжета, которые их точно удивят.