Железняк поставила точку, ответив на вопросы поклонников о продолжении "Сватов"

Поклонники "Сватов" настолько обожают сериал, что готовы смотреть его до бесконечности и постоянно ждут продолжения, хотя уже было снято целых семь сезонов. Неудивительно, что нетерпеливые зрители одолевают актёров вопросами о том, будет ли снят восьмой сезон.
Олеся Железняк, сыгравшая одну из ролей в "Сватах", решила поставить точку и разом ответить на все эти вопросы. Она сказала, что "Сваты" закончились и это уже вопрос решённый, потому что даже седьмой сезон был притянутым за уши. Комические ситуации и сюжетные повороты приходилось буквально вымучивать.
Также Железняк отметила, что из-за политической ситуации, возникшей в 2021 году, "Сватов" снимали в разных странах, в том числе в Грузии, что затрудняло съёмочный процесс.
Актриса упомянула и "Мою прекрасную няню". Некоторые поклонники ждут продолжения сериала даже после смерти Анастасии Заворотнюк, однако Железняк уверена, что без главной звезды продолжение этой истории не будет иметь успеха.
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