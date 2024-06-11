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Железняк поставила точку, ответив на вопросы поклонников о продолжении "Сватов"

Железняк рассказала, стоит ли поклонникам ждать продолжения "Сватов"

1:09
Кино

Поклонники "Сватов" настолько обожают сериал, что готовы смотреть его до бесконечности и постоянно ждут продолжения, хотя уже было снято целых семь сезонов. Неудивительно, что нетерпеливые зрители одолевают актёров вопросами о том, будет ли снят восьмой сезон.

Железняк рассказала, стоит ли поклонникам ждать продолжения "Сватов"
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Олеся Железняк, сыгравшая одну из ролей в "Сватах", решила поставить точку и разом ответить на все эти вопросы. Она сказала, что "Сваты" закончились и это уже вопрос решённый, потому что даже седьмой сезон был притянутым за уши. Комические ситуации и сюжетные повороты приходилось буквально вымучивать.

Также Железняк отметила, что из-за политической ситуации, возникшей в 2021 году, "Сватов" снимали в разных странах, в том числе в Грузии, что затрудняло съёмочный процесс.

Актриса упомянула и "Мою прекрасную няню". Некоторые поклонники ждут продолжения сериала даже после смерти Анастасии Заворотнюк, однако Железняк уверена, что без главной звезды продолжение этой истории не будет иметь успеха.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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