Шрек сам себе дал имя: его значение удивит даже фанатов мультфильма

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Шрек не просто так дал себе необычное имя

1:07
Кино

Поклонники мультфильма "Шрек" не раз задавались вопросом, откуда взялось такое необычное имя главного персонажа. У знатоков немецкого языка есть своя версия, почему орка так зовут.

Шрек не просто так дал себе необычное имя
Фото: commons.wikimedia.org by Robert Drózd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При знакомстве с Шреком Осёл спросил его имя. Немаловажно, что при этом Шрек задумался, а значит, он и сам не знал, как его зовут. Фанаты уверены, что Шрек не задумываясь назвал первый пришедший в голову вариант, но такой выбор можно объяснить, если прибегнуть к немецкому языку.

По-немецки слово "шрек" обозначает "ужас", "страх". Вполне возможно, что орк постоянно сталкивался с ужасом, который испытывали по отношению к нему жители соседних деревень. При виде его они произносили вслух это слово, и Шрек решил, что его так зовут.

История о Шреке не только забавная и трогательная, но и печальная. Под внешней оболочкой чудища оказалась добрая и нежная душа, но очень долго Шрек жил без друзей и не знал, что может у кого-то вызывать какие-то другие чувства, кроме ужаса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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