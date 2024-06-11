Шрек сам себе дал имя: его значение удивит даже фанатов мультфильма

Поклонники мультфильма "Шрек" не раз задавались вопросом, откуда взялось такое необычное имя главного персонажа. У знатоков немецкого языка есть своя версия, почему орка так зовут.
При знакомстве с Шреком Осёл спросил его имя. Немаловажно, что при этом Шрек задумался, а значит, он и сам не знал, как его зовут. Фанаты уверены, что Шрек не задумываясь назвал первый пришедший в голову вариант, но такой выбор можно объяснить, если прибегнуть к немецкому языку.
По-немецки слово "шрек" обозначает "ужас", "страх". Вполне возможно, что орк постоянно сталкивался с ужасом, который испытывали по отношению к нему жители соседних деревень. При виде его они произносили вслух это слово, и Шрек решил, что его так зовут.
История о Шреке не только забавная и трогательная, но и печальная. Под внешней оболочкой чудища оказалась добрая и нежная душа, но очень долго Шрек жил без друзей и не знал, что может у кого-то вызывать какие-то другие чувства, кроме ужаса.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.