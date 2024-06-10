Компания "ВайТ Медиа" начала снимать детективный сериал о жизни русских в Константинополе

Компания "ВайТ Медиа" начала съёмки исторического детектива "Изгои". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В качестве режиссёра сериала выступит Сергей Чекалов. В картине примут участие Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро и другие актёры. Известно, что съёмки ленты будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку. При этом улицы столицы Азербайджана станут декорациями для событий, которые происходили в Константинополе.
По сюжету русские офицеры пытаются прожить в Константинополе среди беженцев. Поскольку герои оказываются без средств к существованию, они вступают в схватку не только с городом, но и друг с другом.
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