Компания "ВайТ Медиа" начала снимать детективный сериал о жизни русских в Константинополе

Стартовали съёмки детективного сериала "Изгои" про жизнь русских в Константинополе

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "ВайТ Медиа" начала съёмки исторического детектива "Изгои". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: commons.wikimedia.org by Ихсан Дениз Кылычоглу is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В качестве режиссёра сериала выступит Сергей Чекалов. В картине примут участие Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро и другие актёры. Известно, что съёмки ленты будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку. При этом улицы столицы Азербайджана станут декорациями для событий, которые происходили в Константинополе.

По сюжету русские офицеры пытаются прожить в Константинополе среди беженцев. Поскольку герои оказываются без средств к существованию, они вступают в схватку не только с городом, но и друг с другом.