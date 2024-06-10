Фильм "Непослушники" заработал 57,8 миллионов рублей за прошлые выходные

Фильм Владимира Котта "Непослушники" возглавил кинопрокат России и стран СНГ за минувшие выходные. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сведения портала "Kinobusiness".
Картина c Гошей Куценко заработала 57,8 миллионов рублей. На втором месте расположился проект Олега Трофима "Майор Гром: Игра". Он собрал 56 миллионов рублей. Третью строчку занял фильм Дениса Гуляра "Манюня: Приключения в Москве" с 53,9 миллионами рублей.
По сюжету "Непослушников" в монастырь доставляют 4-х "непослушников" из детского дома. Однако они не хотят вести себя примерно. Поэтому следователь привозит героев к отцу Анатолию, чтобы он их перевоспитал.
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