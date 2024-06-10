Фильм "Непослушники" заработал 57,8 миллионов рублей за прошлые выходные

Фильм "Непослушники" стал лидером проката в России и СНГ за выходные

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Фильм Владимира Котта "Непослушники" возглавил кинопрокат России и стран СНГ за минувшие выходные. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сведения портала "Kinobusiness".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Картина c Гошей Куценко заработала 57,8 миллионов рублей. На втором месте расположился проект Олега Трофима "Майор Гром: Игра". Он собрал 56 миллионов рублей. Третью строчку занял фильм Дениса Гуляра "Манюня: Приключения в Москве" с 53,9 миллионами рублей.

По сюжету "Непослушников" в монастырь доставляют 4-х "непослушников" из детского дома. Однако они не хотят вести себя примерно. Поэтому следователь привозит героев к отцу Анатолию, чтобы он их перевоспитал.