По глазам понимали: близкие Заворотнюк рассказали, как персонал клиники относился к актрисе и её мужу

Родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили сотрудников клиники, где лечилась актриса, за внимательное отношение к пациентам.
Семья Анастасии Заворотнюк выразила благодарность всему коллективу клиники — от нейрохирургов до санитарок. Особую признательность они адресовали сотрудникам госпитального отделения, которое занимается транспортировкой лежачих пациентов.
"Спасибо всем, что никогда не задавали никаких вопросов. И буквально по глазам понимали, нужна ли ваша помощь", — написали они в своём обращении к медикам.
В отделении проявили внимание и заботу не только к актрисе, но и к её близким, особенно к мужу Петру Чернышеву, который во время болезни жены ни на день не оставлял её наедине с болезнью.
Актриса ушла из жизни в ночь на 30 мая, после пяти лет борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 53 года.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.