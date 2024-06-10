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По глазам понимали: близкие Заворотнюк рассказали, как персонал клиники относился к актрисе и её мужу

Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила медиков за проявленную чуткость

0:58
Кино

Родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили сотрудников клиники, где лечилась актриса, за внимательное отношение к пациентам.

Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила медиков за проявленную чуткость
Фото: YouTube канал Dima by Скриншот видео YouTube канала Dima is licensed under public domain

Семья Анастасии Заворотнюк выразила благодарность всему коллективу клиники — от нейрохирургов до санитарок. Особую признательность они адресовали сотрудникам госпитального отделения, которое занимается транспортировкой лежачих пациентов.

"Спасибо всем, что никогда не задавали никаких вопросов. И буквально по глазам понимали, нужна ли ваша помощь", — написали они в своём обращении к медикам.

В отделении проявили внимание и заботу не только к актрисе, но и к её близким, особенно к мужу Петру Чернышеву, который во время болезни жены ни на день не оставлял её наедине с болезнью.

Актриса ушла из жизни в ночь на 30 мая, после пяти лет борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 53 года.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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