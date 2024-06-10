Ещё до свадьбы всё о нём поняла: две причины, почему Мария Голубкина ушла от Николая Фоменко после 10 лет брака

У Марии Голубкиной были серьёзные причины развестись с Николаем Фоменко

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Мария Голубкина и Николай Фоменко стали мужем и женой в 1995 году. Поклонникам нравилась эта пара, которая казалась им одной из самых красивых и эффектных среди актёров, однако на самом деле отношения супругов не были безоблачными, что через десять лет и привело к разводу.

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Друзья и знакомые бывших супругов рассказывали, что Фоменко болезненно реагировал на успехи Голубкиной. У него не получалось радоваться за жену, поскольку на её фоне он начинал сомневаться в собственной успешности. Это давило на его психику.

Ещё одна причина, по которой актёры не смогли быть вместе, — обоюдные измены. Как в дальнейшем признавалась Голубкина, она ещё до свадьбы поняла натуру Фоменко. Она заранее знала, что он не сможет и не захочет быть верным мужем, поэтому и сама не отказывалась от романов на стороне.

Несмотря на развод, Голубкина и Фоменко смогли сохранить хорошие отношения ради совместных забот о детях.