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Ещё до свадьбы всё о нём поняла: две причины, почему Мария Голубкина ушла от Николая Фоменко после 10 лет брака

У Марии Голубкиной были серьёзные причины развестись с Николаем Фоменко

1:04
Кино

Мария Голубкина и Николай Фоменко стали мужем и женой в 1995 году. Поклонникам нравилась эта пара, которая казалась им одной из самых красивых и эффектных среди актёров, однако на самом деле отношения супругов не были безоблачными, что через десять лет и привело к разводу.

У Марии Голубкиной были серьёзные причины развестись с Николаем Фоменко
Фото: commons.wikimedia.org by Jef Poskanzer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Друзья и знакомые бывших супругов рассказывали, что Фоменко болезненно реагировал на успехи Голубкиной. У него не получалось радоваться за жену, поскольку на её фоне он начинал сомневаться в собственной успешности. Это давило на его психику.

Ещё одна причина, по которой актёры не смогли быть вместе, — обоюдные измены. Как в дальнейшем признавалась Голубкина, она ещё до свадьбы поняла натуру Фоменко. Она заранее знала, что он не сможет и не захочет быть верным мужем, поэтому и сама не отказывалась от романов на стороне.

Несмотря на развод, Голубкина и Фоменко смогли сохранить хорошие отношения ради совместных забот о детях.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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