Актёр Иван Стебунов рассказал, как запоминает текст для ролей в кино и спектаклях

Иван Стебунов может запомнить страницу текста, если 2-3 раза прочитает её

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Иван Стебунов рассказал, сколько раз ему надо прочитать текст, чтобы запомнить его. Об этом он сообщил изданию "Аргументы и Факты".

Фото: unsplash.com by João Silas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Иван Стебунов заявил, что ему достаточно 2-3 раза прочитать материал, чтобы затем почти дословно его рассказать.

"Это бесконечная тренировка, которая, видимо, воздействует на определённые отделы мозга. Даже моя жена находится в постоянном потрясении: я беру страницу, читаю её 2-3 раза и практически дословно могу рассказать монолог. Я часто выступаю, читаю много стихов", — признался актёр.

Однако Иван Стебунов добавил, что текст для роли в кино быстро забывается. Тем не менее, театральные материалы надолго остаются в памяти.

"Ты будто достаёшь из головы нужный файл и вставляешь его в оперативную память. Допустим, сейчас я играю "Три товарища". Памс! Достаю из памяти файл, он встаёт на место и уже во время спектакля открывается", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Иван Стебунов потратил свой первый гонорар на коробку косметики.