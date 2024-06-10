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Гурченко обожали, но она сама считала более талантливой другую знаменитую актрису

Гурченко была самокритичной и не считала себя самой талантливой актрисой

1:26
Кино

Людмила Гурченко — одна из самых популярных советских актрис. Все её роли отличаются яркостью и экспрессией, будь то Леночка Крылова из "Карнавальной ночи", Раиса Захаровна из "Любовь и голуби" или Вера Нефёдова из "Вокзала для двоих", однако сама Гурченко относилась скромно к своему таланту.

Гурченко была самокритичной и не считала себя самой талантливой актрисой
Фото: flickr.com by Chris Combe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Гурченко ценила собственные актёрские данные, однако это не мешало ей снимать шляпу перед другими актрисами. Она не была из числа тех звёзд, которые считают себя лучшими и непревзойдёнными.

Людмила Марковна признавалась, что считала другую актрису более талантливой и достойной восхищения. Речь идёт о Татьяне Самойловой. Однажды журналист во время беседы с Гурченко спросил у неё, что лучше: иметь одну незабываемую роль, как у Самойловой в "Летят журавли", или множество разнообразных ролей, как у самой Гурченко.

"Трудно сказать, потому что Самойлова ни с кем не сравнима. Она чудо. Она, кстати, и в "Анне Карениной" чудо. Самойлова такая индивидуальность! Она более крупная, что ли, более сложная, не такая, как я. Я вроде так могу, но нет тех роскошных данных. Мне, чтобы достичь её эффекта, нужно тройное сальто через зад сделать. Это то, что объяснить нельзя, и никто никому не должен завидовать", — ответила актриса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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