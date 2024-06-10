Гурченко обожали, но она сама считала более талантливой другую знаменитую актрису

Людмила Гурченко — одна из самых популярных советских актрис. Все её роли отличаются яркостью и экспрессией, будь то Леночка Крылова из "Карнавальной ночи", Раиса Захаровна из "Любовь и голуби" или Вера Нефёдова из "Вокзала для двоих", однако сама Гурченко относилась скромно к своему таланту.
Гурченко ценила собственные актёрские данные, однако это не мешало ей снимать шляпу перед другими актрисами. Она не была из числа тех звёзд, которые считают себя лучшими и непревзойдёнными.
Людмила Марковна признавалась, что считала другую актрису более талантливой и достойной восхищения. Речь идёт о Татьяне Самойловой. Однажды журналист во время беседы с Гурченко спросил у неё, что лучше: иметь одну незабываемую роль, как у Самойловой в "Летят журавли", или множество разнообразных ролей, как у самой Гурченко.
"Трудно сказать, потому что Самойлова ни с кем не сравнима. Она чудо. Она, кстати, и в "Анне Карениной" чудо. Самойлова такая индивидуальность! Она более крупная, что ли, более сложная, не такая, как я. Я вроде так могу, но нет тех роскошных данных. Мне, чтобы достичь её эффекта, нужно тройное сальто через зад сделать. Это то, что объяснить нельзя, и никто никому не должен завидовать", — ответила актриса.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.