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Критики оценили фильм дочери М. Найта Шьямалана "Смотрители" отрицательно

Критики недовольны дебютом Ишаны Шьямалан в качестве режиссёра

0:49
Кино

Первый фильм Ишаны Шьямалан, дочери режиссёра М. Найта Шьямалана, получил негативные отзывы критиков. Об этом пишет портал "Канобу".

Критики недовольны дебютом Ишаны Шьямалан в качестве режиссёра
Фото: pixabay.com by [1] is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На сайте "Rotten Tomatoes" у картины "Смотрители" только 26% положительных рецензий, а на "Metacritik" — 45 баллов из 100 возможных. По мнению критиков, в фильме присутствуют фальшивые ужасы. Более того, они отметили, что в картине нет ничего оригинального. Тем не менее, некоторые критики заявили, что "Смотрители" — лишь первый опыт Ишаны Шьямалан в качестве режиссёра. По их мнению, на самом деле девушка довольно талантливая.

Ранее Pravda.Ru писала, что критики остались недовольны фильмом "Атлас" с Дженнифер Лопес в главной роли.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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