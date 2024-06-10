Критики оценили фильм дочери М. Найта Шьямалана "Смотрители" отрицательно

Первый фильм Ишаны Шьямалан, дочери режиссёра М. Найта Шьямалана, получил негативные отзывы критиков. Об этом пишет портал "Канобу".
На сайте "Rotten Tomatoes" у картины "Смотрители" только 26% положительных рецензий, а на "Metacritik" — 45 баллов из 100 возможных. По мнению критиков, в фильме присутствуют фальшивые ужасы. Более того, они отметили, что в картине нет ничего оригинального. Тем не менее, некоторые критики заявили, что "Смотрители" — лишь первый опыт Ишаны Шьямалан в качестве режиссёра. По их мнению, на самом деле девушка довольно талантливая.
Ранее Pravda.Ru писала, что критики остались недовольны фильмом "Атлас" с Дженнифер Лопес в главной роли.
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