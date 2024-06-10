Критики оценили фильм дочери М. Найта Шьямалана "Смотрители" отрицательно

Критики недовольны дебютом Ишаны Шьямалан в качестве режиссёра

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Первый фильм Ишаны Шьямалан, дочери режиссёра М. Найта Шьямалана, получил негативные отзывы критиков. Об этом пишет портал "Канобу".

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На сайте "Rotten Tomatoes" у картины "Смотрители" только 26% положительных рецензий, а на "Metacritik" — 45 баллов из 100 возможных. По мнению критиков, в фильме присутствуют фальшивые ужасы. Более того, они отметили, что в картине нет ничего оригинального. Тем не менее, некоторые критики заявили, что "Смотрители" — лишь первый опыт Ишаны Шьямалан в качестве режиссёра. По их мнению, на самом деле девушка довольно талантливая.

Ранее Pravda.Ru писала, что критики остались недовольны фильмом "Атлас" с Дженнифер Лопес в главной роли.