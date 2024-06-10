Юлия Осетинская рассказала о трендах отечественной анимации

Юлия Осетинская заявила, что за ситкомом стоит будущее анимации

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Генпродюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская заявила, что одним из наиболее востребованных в российской анимации жанров является ситуативная комедия (ситком). Об этом она сообщила агентству ТАСС.

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Юлия Осетинская рассказала, что ситком популярен благодаря тому, что зрителю хочется получить позитивные эмоции.

"Сегодня мы видим, что одним из самых популярных жанров стал ситком. Зрителю хочется сейчас каких-то позитивных, добрых эмоций. Поэтому на развитие этого жанра мы тоже внимательно смотрим. За ним будущее в анимации. Юмор — универсальная история. Даже в самых сложных ситуациях необходимо этим себя поддерживать", — сообщила гендиректор "Союзмультфильма".

При этом Юлия Осетинская добавила, что сейчас ещё одним трендом в анимации является возвращение на экраны старых персонажей картин.

Ранее Pravda.Ru писала, что "Союзмультфильм" и писатель Сергей Лукьяненко работают над созданием франшизы о русских супергероях.