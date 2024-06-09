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Как режиссёры прячут пасхалки и символы в культовых фильмах: секреты великих киноисторий

Скрытые символы в знаменитых фильмах: то, что многие упустили

1:24
Кино

Фильмы часто содержат скрытые символы и секреты, которые могут значительно обогатить впечатления от просмотра. Такие элементы, называемые "пасхалками", добавляют глубину и позволяют зрителям вновь и вновь пересматривать любимые ленты, открывая для себя что-то новое.

Скрытые символы в знаменитых фильмах: то, что многие упустили
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из ярких примеров является серия фильмов о Гарри Поттере. В этих фильмах можно найти множество пасхалок, таких как спрятанные портреты известных персонажей и намеки на будущие события. Например, в "Гарри Поттер и Орден Феникса" на карте Мародеров видна пара ног, принадлежащих Питеру Петтигрю, которого давно считали мертвым.

Другой пример — мультфильмы студии Pixar, известные своим тщательным подходом к деталям. В каждом фильме студии можно найти отсылки к предыдущим и будущим проектам. Так, в "Истории игрушек" можно заметить коврик из "Сияния" Стэнли Кубрика, а в "Корпорации монстров" виден меч из "Вверх".

Квентин Тарантино также известен своими кинематографическими пасхалками. В его фильмах часто встречаются персонажи и бренды, связанные с другими его работами. Например, сигареты марки Red Apple появляются в нескольких его фильмах, создавая целую вселенную внутри его творчества.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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