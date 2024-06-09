Новый тизер фильма "Дэдпул и Росомаха": Райан Рейнольдс порадовал поклонников к Международному дню друзей

Райан Рейнольдс презентовал тизер "Дэдпула и Росомахи" к Международному дню друзей

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Райан Рейнольдс представил новый тизер кинокомикса "Дэдпул и Росомаха". Видео было выпущено в честь Международного дня друзей, который отмечается 9 июня.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Фильм расскажет о новых приключениях давних товарищей Дэдпула (в исполнении Рейнольдса) и Росомахи (сыгранного Хью Джекманом). Премьера за рубежом запланирована на 26 июля.

В триквеле также снимались Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Морена Баккарин и Дженнифер Гарнер (в роли Электры). Режиссёром стал Шон Леви, известный по сериалу "Очень странные дела".

"Дэдпул и Росомаха" стал первым фильмом студии Marvel, получившим рейтинг R (запрещено для детей).