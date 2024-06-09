Педро Паскаль объявил о завершении съёмок мелодрамы "Материалисты" с Крисом Эвансом и Дакотой Джонсон в главных ролях

Актёр Педро Паскаль поделился новостью о завершении съёмок мелодрамы "Материалисты", где он сыграл вместе с Крисом Эвансом и Дакотой Джонсон.
Сюжет фильма сосредоточен на успешной свахе по имени Люси, работающей в Нью-Йорке. Её способности находить идеальные пары пользуются большим спросом среди городской элиты. Однако её бизнес и репутация оказываются под угрозой, когда она вовлекается в опасный любовный треугольник.
Сообщается, что Селин Сон, известная по фильму "Прошлые жизни", черпала вдохновение из классических романтических комедий, таких как "Язык нежности" и "Лучше не бывает" Джеймса Л. Брукса. Съёмки продолжались всего пять недель.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".