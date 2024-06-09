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Эксперт "Газпром-медиа" Дарья Пугачёва: без единой системы аналитики онлайн-кинотеатрам трудно

Эксперт: отсутствие прозрачной системы аналитики снижает эффективность стримингов

1:02
Кино

Рынок онлайн-кинотеатров в настоящее время сталкивается с проблемой отсутствия единой и прозрачной системы аналитики контента. Об этом заявила директор по исследованиям "Газпром-медиа" Дарья Пугачёва.

Эксперт: отсутствие прозрачной системы аналитики снижает эффективность стримингов
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Она отметила, что текущая аналитика аудитории основывается на внутренних данных стриминговых сервисов, данных ТВ-рейтингов (если проект транслировался по телевидению), а также на множестве косвенных метрик, таких как анализ поисковых запросов и рост трафика на страницы сериалов.

Отсутствие единой системы измерения затрудняет процесс анализа и снижает прозрачность работы платформ, подчеркнула Пугачёва на сессии "О контенте и конкуренции: развитие отечественных стриминговых платформ" в рамках ПМЭФ.

Пугачёва также отметила, что в условиях, когда государство инвестирует в отрасль и активно поддерживает ее, особенно важно иметь прозрачные и понятные метрики эффективности, как сообщает ТАСС.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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