Эксперт "Газпром-медиа" Дарья Пугачёва: без единой системы аналитики онлайн-кинотеатрам трудно

Рынок онлайн-кинотеатров в настоящее время сталкивается с проблемой отсутствия единой и прозрачной системы аналитики контента. Об этом заявила директор по исследованиям "Газпром-медиа" Дарья Пугачёва.
Она отметила, что текущая аналитика аудитории основывается на внутренних данных стриминговых сервисов, данных ТВ-рейтингов (если проект транслировался по телевидению), а также на множестве косвенных метрик, таких как анализ поисковых запросов и рост трафика на страницы сериалов.
Отсутствие единой системы измерения затрудняет процесс анализа и снижает прозрачность работы платформ, подчеркнула Пугачёва на сессии "О контенте и конкуренции: развитие отечественных стриминговых платформ" в рамках ПМЭФ.
Пугачёва также отметила, что в условиях, когда государство инвестирует в отрасль и активно поддерживает ее, особенно важно иметь прозрачные и понятные метрики эффективности, как сообщает ТАСС.
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