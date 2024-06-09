Эксперт "Газпром-медиа" Дарья Пугачёва: без единой системы аналитики онлайн-кинотеатрам трудно

Эксперт: отсутствие прозрачной системы аналитики снижает эффективность стримингов

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Рынок онлайн-кинотеатров в настоящее время сталкивается с проблемой отсутствия единой и прозрачной системы аналитики контента. Об этом заявила директор по исследованиям "Газпром-медиа" Дарья Пугачёва.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она отметила, что текущая аналитика аудитории основывается на внутренних данных стриминговых сервисов, данных ТВ-рейтингов (если проект транслировался по телевидению), а также на множестве косвенных метрик, таких как анализ поисковых запросов и рост трафика на страницы сериалов.

Отсутствие единой системы измерения затрудняет процесс анализа и снижает прозрачность работы платформ, подчеркнула Пугачёва на сессии "О контенте и конкуренции: развитие отечественных стриминговых платформ" в рамках ПМЭФ.

Пугачёва также отметила, что в условиях, когда государство инвестирует в отрасль и активно поддерживает ее, особенно важно иметь прозрачные и понятные метрики эффективности, как сообщает ТАСС.