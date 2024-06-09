Истории актёров, отказавшихся от ролей, которые впоследствии сделали других звёзд знаменитыми

Отказ от ролей, которые сделали других актёров знаменитыми, является интересным феноменом в киноиндустрии. Истории о таких решениях подчеркивают, насколько непредсказуемой может быть карьера актера и какие возможности могут упускаться или, наоборот, открываться благодаря таким решениям.
Одним из самых известных примеров является отказ Уилла Смита от роли Нео в фильме "Матрица". Смит, находившийся на пике своей популярности, решил сняться в "Дикий, дикий Запад", что стало провалом в прокате. В результате роль досталась Киану Ривзу, который благодаря ей стал иконой научной фантастики.
Другой яркий пример — Том Селлек, отказавшийся от роли Индианы Джонса из-за контрактных обязательств по съемкам в сериале "Магнум". Роль досталась Харрисону Форду.
Аль Пачино, в свою очередь, отклонил предложение сыграть Хана Соло в "Звездных войнах", полагая, что сценарий ему не подходит. В итоге роль получил Харрисон Форд, который снова воспользовался шансом и стал суперзвездой.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".