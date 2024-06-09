Кинематографисты часто думают, что любовная линия не способна испортить ни один фильм. Однако поклонники "Матрицы" категорически не согласны с этим утверждением. По их мнению, успех франшизы был подорван одним единственным сценарным ходом.
В конце первого фильма Тринити целует Нео, следуя предсказанию Пифии о том, что она должна влюбиться в избранного. Начало этого романа выглядело многообещающе, но последующее разочарование публики оказалось неизбежным.
Зрители признали: этот момент испортил всё. Никто так и не понял, какую важность имели отношения двух героев для сюжета. Любовная линия никак не развивалась, быстро становилась однообразной и скучной. Фильм не стал примером эффектной кинопары.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".