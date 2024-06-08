Режиссёр фильма "Годзилла и Конг: Новая империя" не будет работать над продолжением

Адам Вингард отказался работать над продолжением "Годзиллы и Конга"

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Адам Вингард, режиссёр и сценарист фильма "Годзилла и Конг: Новая империя", не станет работать над следующей частью серии. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

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Ранее Адам Вингард согласился принять участие в работе над следующей картиной "Годзиллы и Конга", однако впоследствии отказался. Сообщается, что такое решение он принял из-за загруженности в других проектах. При этом издание отметило, что Адам Вингард в будущем сможет вернуться к работе над серией, если захочет.

По сюжету фильма "Годзилла и Конг: Новая империя" главные герои сражаются в эпической битве, в то время, когда люди пытаются разгадать их происхождение и связь с тайнами Острова черепа.