Режиссёр фильма "Годзилла и Конг: Новая империя" не будет работать над продолжением

Адам Вингард, режиссёр и сценарист фильма "Годзилла и Конг: Новая империя", не станет работать над следующей частью серии. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".
Ранее Адам Вингард согласился принять участие в работе над следующей картиной "Годзиллы и Конга", однако впоследствии отказался. Сообщается, что такое решение он принял из-за загруженности в других проектах. При этом издание отметило, что Адам Вингард в будущем сможет вернуться к работе над серией, если захочет.
По сюжету фильма "Годзилла и Конг: Новая империя" главные герои сражаются в эпической битве, в то время, когда люди пытаются разгадать их происхождение и связь с тайнами Острова черепа.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.