Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий во время Петербургского международного экономического форума предположил, что актёр Никита Кологривый сможет исполнить роль политика Владимира Жириновского в сериале "Первого канала". Об этом пишет агентство РИА Новости.
Тем не менее, Леонид Слуцкий сообщил, что на роль взрослого основателя ЛДПР есть другие кандидаты.
"Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте — есть другие кандидаты. Мы опираемся на сверхпрофессиональных партнёров, "Первый канал". Уверены, что это будет действительно исторический сериал", — заявил лидер ЛДПР.
При этом Леонид Слуцкий сообщил, что режиссёр картины будет известен "уже очень скоро".
Ранее Никита Кологривый честно рассказал о своих приоритетах в карьере.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.