Леонид Слуцкий предположил, что Никита Кологривый подойдёт на роль Владимира Жириновского

Леонид Слуцкий заявил, что Никита Кологривый сможет сыграть Владимира Жириновского

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий во время Петербургского международного экономического форума предположил, что актёр Никита Кологривый сможет исполнить роль политика Владимира Жириновского в сериале "Первого канала". Об этом пишет агентство РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Тем не менее, Леонид Слуцкий сообщил, что на роль взрослого основателя ЛДПР есть другие кандидаты.

"Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте — есть другие кандидаты. Мы опираемся на сверхпрофессиональных партнёров, "Первый канал". Уверены, что это будет действительно исторический сериал", — заявил лидер ЛДПР.

При этом Леонид Слуцкий сообщил, что режиссёр картины будет известен "уже очень скоро".

Ранее Никита Кологривый честно рассказал о своих приоритетах в карьере.