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В Минкультуры рассказали о поддержке проектов в сфере кино, которые отвечают духовным ценностям

Минкультуры поддержит проекты, которые отвечают духовным ценностям

1:08
Кино

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе Петербургского международного экономического форума заявила, что ведомство поддерживает проекты в сфере кино, которые отвечают духовно-нравственным ценностям страны. Об этом пишет агентство ТАСС.

Минкультуры поддержит проекты, которые отвечают духовным ценностям
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ольга Любимова заверила, что Минкультуры обязательно исполнит указ, который Владимир Путин ранее подписал. В соответствии с ним, минимум 70% проектов в области культуры должны продвигать традиционные духовно-нравственные ценности к 2030 году.

"Безусловно, мы собираемся его [указ — ред.] исполнять, и он, конечно, будет исполнен. На самом деле ежегодно Министерство культуры вывешивает список приоритетных тем господдержки. С ним можно ознакомиться. Все они соответствуют указу и, безусловно, дают возможность нашим продюсерам реализовать свои самые яркие и талантливые задумки", — сообщила министр культуры РФ.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ольга Любимова сравнила пиратские показы фильмов с видеосалонами.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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