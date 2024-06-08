В Минкультуры рассказали о поддержке проектов в сфере кино, которые отвечают духовным ценностям

Минкультуры поддержит проекты, которые отвечают духовным ценностям

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе Петербургского международного экономического форума заявила, что ведомство поддерживает проекты в сфере кино, которые отвечают духовно-нравственным ценностям страны. Об этом пишет агентство ТАСС.

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Ольга Любимова заверила, что Минкультуры обязательно исполнит указ, который Владимир Путин ранее подписал. В соответствии с ним, минимум 70% проектов в области культуры должны продвигать традиционные духовно-нравственные ценности к 2030 году.

"Безусловно, мы собираемся его [указ — ред.] исполнять, и он, конечно, будет исполнен. На самом деле ежегодно Министерство культуры вывешивает список приоритетных тем господдержки. С ним можно ознакомиться. Все они соответствуют указу и, безусловно, дают возможность нашим продюсерам реализовать свои самые яркие и талантливые задумки", — сообщила министр культуры РФ.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ольга Любимова сравнила пиратские показы фильмов с видеосалонами.