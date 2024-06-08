Топит в море стражей закона: как Илья Муромец бросил в воду здоровенного милиционера

Борис Андреев чуть не утопил милиционера во время съёмок "Ильи Муромца"

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Во время съёмок фильма "Илья Муромец" в 1956 году в Ялте произошёл забавный случай с актёром Борисом Андреевым и служителем правопорядка.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain

На съёмочную площадку пришёл милиционер — высокий и крепкий мужчина. Он с сомнением посмотрел на актёра, исполнявшего роль Ильи Муромца, и сказал:

"Слабак. А ещё Муромца играешь. Я-то поздоровее тебя буду"

Борис Андреев молча подошёл к милиционеру, обхватил его за пояс и бросил в море. На следующий день в местной газете опубликовали фельетон, в котором рассказывалось, как знаменитый актёр "топит в море стражей закона".

По сюжету фильма богатырь Илья Муромец попадает в княжеское подземелье по навету бояр. Но когда на родную землю приходит беда, князь вынужден просить помощи у Муромца и его друзей — Алёши Поповича и Добрыни Никитича.