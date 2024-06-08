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"Голодные игры" возвращаются: зрители увидят события 50-х Голодных игр с участием Хеймитча Эбернети

Lionsgate анонсировала приквел к фильму "Голодные игры" про Хеймитча Эбернети

1:39
Кино

Lionsgate анонсировала выход приквела к фильму "Голодные игры" о Хеймитче Эбернети. Действие фильма развернётся в мире Панема до событий, описанных в первой части, и спустя 40 лет после событий, показанных в фильме "Баллада о змеях и певчих птицах".

Lionsgate анонсировала приквел к фильму "Голодные игры" про Хеймитча Эбернети
Фото: YouTube канал Звездный Капитан by Скриншот видео YouTube канала Звездный Капитан is licensed under public domain

Зрители увидят события 50-х Голодных игр, также известных как Вторая Квартальная бойня. В этих играх участвовал Хеймитч. Фильм, основанный на романе "Восход на жатве", выйдет в прокат 20 ноября 2026 года.

Напомним, что в 2012 году фильм "Голодные игры" стал популярным благодаря новому витку интереса к постапокалиптическому жанру. Он занял место, освободившееся после завершения франшизы "Сумерки".

Несмотря на то, что идея смертельных соревнований не нова и ранее была показана в фильмах "Бегущий человек" по роману Стивена Кинга и японской "Королевской битве", книги Сьюзен Коллинз привлекли внимание благодаря интересному миру, который они создали.

Вселенная "Голодных игр" впечатлила яркими персонажами и продуманной системой управления государством, которая отражает актуальные проблемы реального мира.

Первая часть "Голодных игр", в которой  Хеймитча исполнил Вуди Харрельсон, стала международным хитом, собрав более 694 миллионов долларов при бюджете в 78 миллионов. Это позволило создателям фильма продолжить работу над продолжением.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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