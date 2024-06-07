Семейный подряд: Джейк Джилленхол сыграет в фильме своей сестры Мэгги "Невеста Франкенштейна"

Джейк Джилленхол рассказал о планах сыграть в драме "Невеста Франкенштейна"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Скромный в повседневной жизни Джейк Джилленхол представил новый фотосет в безупречном образе для журнала The Hollywood Reporter.

Фото: commons.wikimedia.org by Жорж Бьяр is licensed under public domain

В интервью журналу Джилленхол рассказал о своём опыте игры в боевиках. Он поделился своим восхищением актёрами способными выложиться в ключевых сценах фильма.

"Произнести реплику, которая войдёт в трейлер, с должным накалом и верой, да ещё и с абсурдом, — это мастерство. Я в восхищении от людей, которые могут это сделать".

Недавно Джейк присоединился к актёрскому составу драмы "Невеста Франкенштейна", которую снимает его сестра Мэгги. Фильм станет новой интерпретацией культовой истории, а главные роли в нём исполняют Джесси Бакли и Кристиан Бэйл.