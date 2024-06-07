Семейный подряд: Джейк Джилленхол сыграет в фильме своей сестры Мэгги "Невеста Франкенштейна"

Скромный в повседневной жизни Джейк Джилленхол представил новый фотосет в безупречном образе для журнала The Hollywood Reporter.
В интервью журналу Джилленхол рассказал о своём опыте игры в боевиках. Он поделился своим восхищением актёрами способными выложиться в ключевых сценах фильма.
"Произнести реплику, которая войдёт в трейлер, с должным накалом и верой, да ещё и с абсурдом, — это мастерство. Я в восхищении от людей, которые могут это сделать".
Недавно Джейк присоединился к актёрскому составу драмы "Невеста Франкенштейна", которую снимает его сестра Мэгги. Фильм станет новой интерпретацией культовой истории, а главные роли в нём исполняют Джесси Бакли и Кристиан Бэйл.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.