Вот это поворот: у 61-летенй Деми Мур и 34-летнего Джо Джонаса завязался роман

Деми Мур и Джо Джонаса заподозрили в романтических отношениях

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Неожиданная новость пришла из Голливуда: Деми Мур и Джо Джонаса, бывшего мужа Софи Тернер заподозрили в романтических отношениях.

Фото: YouTube канал JoeJonasVEVO by Скриншот видео YouTube канала JoeJonasVEVO is licensed under public domain

Джо неожиданно появился на гала-концерте amFAR в Каннах, который вела Деми, и там то всё и закрутилось. Хотя они и были знакомы раньше, но, как говорят инсайдеры, именно на этом мероприятии между ними вспыхнула искра. К тому же, они не связаны никакими обязательствами, оба свободны.

Разница в возрасте, конечно, может вызвать вопросы — у кого угодно, только не у самих влюблённых. Деми в свои 60 ле имеет восьмилетний опыт замужества за актёром Эштоном Кутчером, который был намного младше её. А у 34-летнего Джонаса перед глазами пример его брата Ника, много лет состоящего в счастливом в браке с Приянкой Чопрой, которая старше его на 10 с лишним лет.