Роман Леони Суонна "Гленнкилл" про овец-детективов экранизируют

Актёр Хью Джекман исполнит главную роль в комедии под названием "Three Bags Full: A Sheep Detective Story" ("Три полных мешка: Овечий детектив"). Об этом пишет издание "Variety".
Проект будет являться экранизацией популярного произведения Леони Суонна "Гленнкилл". В качестве режиссёра выступит Кайл Балда. Кроме Хью Джекмана в картине примут участие Эмма Томпсон, Николас Голицын, Молли Гордон и другие актёры. Премьера должна состояться 20 февраля 2026 года.
По сюжету романа "Гленнкилл" стадо антропоморфных овец пытается раскрыть дело. Герои понимают речь людей, но сами не умеют говорить.
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