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Роман Леони Суонна "Гленнкилл" про овец-детективов экранизируют

Хью Джекман исполнит главную роль в комедии про овец-детективов

0:45
Кино

Актёр Хью Джекман исполнит главную роль в комедии под названием "Three Bags Full: A Sheep Detective Story" ("Три полных мешка: Овечий детектив"). Об этом пишет издание "Variety".

Хью Джекман исполнит главную роль в комедии про овец-детективов
Фото: pixabay.com by Rudy and Peter Skitterians is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Проект будет являться экранизацией популярного произведения Леони Суонна "Гленнкилл". В качестве режиссёра выступит Кайл Балда. Кроме Хью Джекмана в картине примут участие Эмма Томпсон, Николас Голицын, Молли Гордон и другие актёры. Премьера должна состояться 20 февраля 2026 года.

По сюжету романа "Гленнкилл" стадо антропоморфных овец пытается раскрыть дело. Герои понимают речь людей, но сами не умеют говорить.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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