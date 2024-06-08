Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
PLOS ONE: "противовоспалительная" диета снижает риск сердечной недостаточности
Как стирать одежду в путешествиях: советы и лайфхаки для туристов
Целлюлит уйдет: делайте это
Россиянам рассказали, как поселить кошку и птицу в одном доме
Экс-звезда "Дома-2" Мария Кулешова родила дочку и намекнула на отцовство Промеса
Продажи легких коммерческих авто в России выросли на 12% в мае
Июнь - ключевое время для защиты перца
В следующем сезоне "Одних из нас" будет 7 эпизодов
Цветовые рекомендации: какие оттенки волос избегать после 50 лет
Стали известны подробности предстоящего фильма "Молодая Яга"

Бабе-Яге в фильме "Молодая Яга" будет 17 лет

1:01
Кино

Режиссёр и сценарист Алексей Учитель раскрыл подробности предстоящего фильма "Молодая Яга" во время Петербургского международного экономического форума. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".

Бабе-Яге в фильме "Молодая Яга" будет 17 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Алексей Учитель сообщил, что проект, вероятно, станет дорогостоящим. Он добавил, что Бабе-Яге в фильме будет 17 лет, а сюжет картины не повторит сказку. 

"Есть у нас уже вариант сценария. Дорогой проект, поэтому собираем партнёров. Это не та сказка, о которой все знают. Героиня — да, но молодой Ягу трудно себе представить. Поэтому вот этот мир, мне кажется, будет очень интересен семейной аудитории, даже молодёжной, поскольку героине будет 17 лет", — рассказал режиссёр и сценарист.

Алексей Учитель объявил о планах съёмок картины "Молодая Яга" в октябре прошлого года. Известно, что он выступает в качестве продюсера фильма. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Последние материалы
Цветовые рекомендации: какие оттенки волос избегать после 50 лет
Может ли 2024 год стать годом глобального продовольственного кризиса?
Салат из тунца и фасоли: с красным луком, чесноком и базиликом
Стало известно, как понравиться кошке
Пляжный этикет: правила поведения для комфортного отдыха
Маша Распутина призвала уехавших артистов не критиковать Россию
Эксперт рассказал о лучших больших седанах до 1,5 млн рублей: Mazda6, Kia Optima
Парфюмер Нестерова рассказала о наилучших методах использования ароматов
Днём не стоит есть фастфуд и жирную пищу, если есть проблемы со сном
Вакцина против рака прошла успешные испытания на мышах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников