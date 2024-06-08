Стали известны подробности предстоящего фильма "Молодая Яга"

Режиссёр и сценарист Алексей Учитель раскрыл подробности предстоящего фильма "Молодая Яга" во время Петербургского международного экономического форума. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".
Алексей Учитель сообщил, что проект, вероятно, станет дорогостоящим. Он добавил, что Бабе-Яге в фильме будет 17 лет, а сюжет картины не повторит сказку.
"Есть у нас уже вариант сценария. Дорогой проект, поэтому собираем партнёров. Это не та сказка, о которой все знают. Героиня — да, но молодой Ягу трудно себе представить. Поэтому вот этот мир, мне кажется, будет очень интересен семейной аудитории, даже молодёжной, поскольку героине будет 17 лет", — рассказал режиссёр и сценарист.
Алексей Учитель объявил о планах съёмок картины "Молодая Яга" в октябре прошлого года. Известно, что он выступает в качестве продюсера фильма.
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