Стали известны подробности предстоящего фильма "Молодая Яга"

Бабе-Яге в фильме "Молодая Яга" будет 17 лет

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр и сценарист Алексей Учитель раскрыл подробности предстоящего фильма "Молодая Яга" во время Петербургского международного экономического форума. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Алексей Учитель сообщил, что проект, вероятно, станет дорогостоящим. Он добавил, что Бабе-Яге в фильме будет 17 лет, а сюжет картины не повторит сказку.

"Есть у нас уже вариант сценария. Дорогой проект, поэтому собираем партнёров. Это не та сказка, о которой все знают. Героиня — да, но молодой Ягу трудно себе представить. Поэтому вот этот мир, мне кажется, будет очень интересен семейной аудитории, даже молодёжной, поскольку героине будет 17 лет", — рассказал режиссёр и сценарист.

Алексей Учитель объявил о планах съёмок картины "Молодая Яга" в октябре прошлого года. Известно, что он выступает в качестве продюсера фильма.