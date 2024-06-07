По вселенной "Волшебника Изумрудного города" снимут множество фильмов

Фильм "Волшебник Изумрудного города" даст начало франшизе

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Гендиректор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что предстоящий фильм "Волшебник Изумрудного города" станет началом большой вселенной. Об этом пишет портал "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сообщается, что авторы проекта планируют экранизировать все 6 книг Александра Волкова. После достижения цели зрителей ждут истории о конкретных персонажах в различных временных циклах. Уже сейчас у студий "CGF", "ТРИТЭ" и "Кинослово" есть планы по созданию картин на десятилетие вперёд.

Напомним, что выход фильма "Волшебник изумрудного города" ожидается 1 января 2025 года. По сюжету девочка Элли и её собака Тотошка окажутся в волшебной стране Жевунов. Им предстоит найти путь домой.