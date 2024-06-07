По вселенной "Волшебника Изумрудного города" снимут множество фильмов

Гендиректор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что предстоящий фильм "Волшебник Изумрудного города" станет началом большой вселенной. Об этом пишет портал "Чемпионат".
Сообщается, что авторы проекта планируют экранизировать все 6 книг Александра Волкова. После достижения цели зрителей ждут истории о конкретных персонажах в различных временных циклах. Уже сейчас у студий "CGF", "ТРИТЭ" и "Кинослово" есть планы по созданию картин на десятилетие вперёд.
Напомним, что выход фильма "Волшебник изумрудного города" ожидается 1 января 2025 года. По сюжету девочка Элли и её собака Тотошка окажутся в волшебной стране Жевунов. Им предстоит найти путь домой.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?