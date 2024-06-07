Актёр Джейк Джилленхол рассказал, как плохое зрение помогает ему в жизни

Актёр Джейк Джилленхол признался, что плохое зрение оказалось полезно в его профессии

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Джейк Джилленхол признался, что плохое зрение помогает ему в повседневной жизни и профессии. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: ipernity.com by Siebbi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Джейк Джилленхол рассказал, что по утрам может побыть наедине со своими мыслями.

"Я никогда не знал ничего другого. И по утрам могу побыть с самим собой, прежде чем надеть очки", — сообщил он.

Кроме того, актёр рассказал, что с 6 лет использует специальные корректирующие линзы. Когда Джейк Джилленхол родился, то врачи нашли у него косоглазие. С возрастом оно прошло, но плохое зрение осталось. При этом актёр сообщил, что, например, во время съёмок фильма "Левша" отказался от линз. Таким образом он смог более правдоподобно изобразить внимательного собеседника.

Ранее Pravda.Ru писала, что Джейк Джилленхол появился на публике с Жанной Кадье, своей возлюбленной.