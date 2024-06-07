Бог любит троицу: юморист Гарик Харламов женился в третий раз

Комик Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук

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Актриса Катерина Ковальчук опубликовала фото со скромной церемонии бракосочетания с Гариком Харламовым. Судя по всему, 43-летний комик и 31-летняя актриса поженились. Для резидента Comedy Club это уже третий брак.

Фото: YouTube канал paparazzi news by Скриншот видео YouTube канала paparazzi news is licensed under public domain

Фото было опубликовано в социальных сетях Катерины. Актриса разместила в паблике и отметила сердечком распечатанный снимок на фоне вазы со свадебным букетом и футляра для колец. Новобрачные запечатлены обнимающимися под вывеской "Дворец Бракосочетания".

Катерина была одета в белую блузку и широкие голубые джинсы. Гарик также выбрал далеко не самый торжественный образ: бежевые брюки, белую рубашку и джинсовую куртку.

В интернете поклонники пары сразу же начали поздравлять молодожёнов: "Мои поздравления", "Счастья и гармонии", "Поздравляю", "Совет да любовь".