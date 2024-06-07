Кино не для слабонервных: 3 фильма ужасов 2023 года, которые испугали Стивена Кинга

3 фильма ужасов 2023 года, которые испугали Стивена Кинга

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильмы ужасов притягивают многих зрителей. Это неудивительно, ведь всегда были и есть люди, которые любят пощекотать себе нервы, однако самые искушённые поклонники жанра хоррор отмечают, что в последнее время режиссёры снимают мало фильмов, которые могут испугать на самом деле.

Фото: flickr.com by Stephanie Lawton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Три фильма ужасов 2023 года всерьёз испугали самого Стивена Кинга, а это о чём-то говорит, ведь не так уж и просто заставить бояться человека, который сам напугает кого угодно своими книгами.

"Полночь с дьяволом" — это хоррор, в котором показан прямой эфир паранормального шоу. Ведущий часто переходит грань дозволенного, но в этот раз он и вовсе решил шагнуть в бездну. Он собирается вызвать дьявола. Злой дух живёт в симпатичной девушке, но во время попытки связаться со злом что-то пошло не по плану.

В фильме "X" действие происходит в 70-е. Главная героиня едет в сельскую местность вместе с друзьями ради съёмок фильма для взрослых, но её планы приходится отменить из-за случайных попутчиков, которые неожиданно вмешиваются в жизнь персонажей.

В ужастике "Крушение" самолёт попадает в шторм. Пилоту приходится сделать экстренную посадку на незнакомой земле, и он оказывается среди врагов. Герой должен в одиночку справляться с ними, чтобы защитить себя и других пассажиров.