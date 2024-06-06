Актёр Алексей Маклаков рассказал, как справляется со стрессом после съёмок или спектакля

Звезда сериала "Солдаты" Алексей Маклаков рассказал, как справляется со стрессом после тяжёлых съёмок в кино или участия в спектакле. Об этом он сообщил изданию "Аргументы и Факты".
Актёр признался, что играет в компьютерные игры. В частности, он любит игры про футбол. Тем не менее, Алексей Маклаков отметил, что настоящий футбол в несколько раз интереснее своего компьютерного аналога.
"Мне это помогает расслабиться после тяжёлых съёмок или спектакля", — заключил актёр.
Ранее Алексей Маклаков заявил, что обожает подрастающее поколение и гордится им.
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