Актёр Алексей Маклаков рассказал, как справляется со стрессом после съёмок или спектакля

Алексей Маклаков признался, что играет в компьютерные игры, когда у него есть стресс

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Солдаты" Алексей Маклаков рассказал, как справляется со стрессом после тяжёлых съёмок в кино или участия в спектакле. Об этом он сообщил изданию "Аргументы и Факты".

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Актёр признался, что играет в компьютерные игры. В частности, он любит игры про футбол. Тем не менее, Алексей Маклаков отметил, что настоящий футбол в несколько раз интереснее своего компьютерного аналога.

"Мне это помогает расслабиться после тяжёлых съёмок или спектакля", — заключил актёр.

Ранее Алексей Маклаков заявил, что обожает подрастающее поколение и гордится им.