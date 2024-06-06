Суд привлёк "Кинопоиск" к административной ответственности за ЛГБТ*-пропаганду

Суд оштрафовал "Кинопоиск" за ЛГБТ*-пропаганду

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Столичный суд привлёк онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" к административной ответственности. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

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Сообщается, что Таганский районный суд столицы оштрафовал "Кинопоиск" на 1,5 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ*.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Общество с ограниченной ответственностью "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.6.21 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1.500.000 рублей", — сказано в сообщении.

Ранее суд оштрафовал "Кино ТВ" за показ фильма с ЛГБТ*-пропагандой.

* признана в РФ экстремистской организацией.