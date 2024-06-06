Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерматолог Лукманова пояснила, что может вызвать появление сыпи на спине
Как приготовить лимонно-кофейный пирог
Пай: жемчужина Таиланда для туристов
Блогер Лерчек горячо одобрила повышение налогов в России
Чем застелить дорожки в теплице?
Искусственный интеллект научили генерировать бизнес-идеи
Греф: понижения ключевой ставки ждать не стоит
"Шлем Александра Македонского" достали из речки Македонки в Подмосковье
Глава ФТР Тарпищев сообщил, кто из российских теннисистов будет участвовать в ОИ-2024
Суд привлёк "Кинопоиск" к административной ответственности за ЛГБТ*-пропаганду

Суд оштрафовал "Кинопоиск" за ЛГБТ*-пропаганду

0:59
Кино

Столичный суд привлёк онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" к административной ответственности. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Суд оштрафовал "Кинопоиск" за ЛГБТ*-пропаганду
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Сообщается, что Таганский районный суд столицы оштрафовал "Кинопоиск" на 1,5 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ*. 

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Общество с ограниченной ответственностью "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.6.21 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1.500.000 рублей", — сказано в сообщении.

Ранее суд оштрафовал "Кино ТВ" за показ фильма с ЛГБТ*-пропагандой.

* признана в РФ экстремистской организацией.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
На Харьковском направлении ВСу будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Последние материалы
Как приготовить лимонно-кофейный пирог
Пай: жемчужина Таиланда для туристов
Блогер Лерчек горячо одобрила повышение налогов в России
Чем застелить дорожки в теплице?
Искусственный интеллект научили генерировать бизнес-идеи
Греф: понижения ключевой ставки ждать не стоит
"Шлем Александра Македонского" достали из речки Македонки в Подмосковье
Глава ФТР Тарпищев сообщил, кто из российских теннисистов будет участвовать в ОИ-2024
Bloomberg объяснил, почему растут доходы России от продажи нефти
На Харьковском направлении ВСу будут лезть из кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников