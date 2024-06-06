Суд привлёк "Кинопоиск" к административной ответственности за ЛГБТ*-пропаганду

Столичный суд привлёк онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" к административной ответственности. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".
Сообщается, что Таганский районный суд столицы оштрафовал "Кинопоиск" на 1,5 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ*.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Общество с ограниченной ответственностью "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.6.21 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1.500.000 рублей", — сказано в сообщении.
Ранее суд оштрафовал "Кино ТВ" за показ фильма с ЛГБТ*-пропагандой.
* признана в РФ экстремистской организацией.
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