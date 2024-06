Пётр Чернышёв ночами работал с Навкой, чтобы дни проводить с Анастасией Заворотнюк

Потерявший жену фигурист Пётр Чернышёв очень много работал, чтобы оплатить лечение Анастасии Заворотнюк. Спортсмен даже переносил репетиции ледовых шоу на ночное время, чтобы днём ухаживать за любимой.

Фото: YouTube канал Ледовые шоу Ильи Авербуха by Скриншот видео YouTube канала Ледовые шоу Ильи Авербуха is licensed under public domain