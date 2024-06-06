Пётр Чернышёв ночами работал с Навкой, чтобы дни проводить с Анастасией Заворотнюк

Потерявший жену фигурист Пётр Чернышёв очень много работал, чтобы оплатить лечение Анастасии Заворотнюк. Спортсмен даже переносил репетиции ледовых шоу на ночное время, чтобы днём ухаживать за любимой.
После девяти дней со дня смерти Анастасии родные актрисы сделали заявление, в котором поблагодарили всех, кто в течение пяти лет верил в её выздоровление и поддерживал семью. Отдельную благодарность они выразили коллегам Петра Чернышёва, которые прониклись его бедой и всегда шли на уступки.
"Спасибо коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за то, что всегда относились с пониманием и репетировали все шоу по ночам, чтобы Петр мог целый день проводить рядом с Настей", — было сказано в заявлении родных актрисы.
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