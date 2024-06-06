Пётр Чернышёв ночами работал с Навкой, чтобы дни проводить с Анастасией Заворотнюк

Пять лет Пётр Чернышёв работал по ночам, чтобы днём быть с Анастасией Заворотнюк

Потерявший жену фигурист Пётр Чернышёв очень много работал, чтобы оплатить лечение Анастасии Заворотнюк. Спортсмен даже переносил репетиции ледовых шоу на ночное время, чтобы днём ухаживать за любимой.

Фото: YouTube канал Ледовые шоу Ильи Авербуха by Скриншот видео YouTube канала Ледовые шоу Ильи Авербуха is licensed under public domain

После девяти дней со дня смерти Анастасии родные актрисы сделали заявление, в котором поблагодарили всех, кто в течение пяти лет верил в её выздоровление и поддерживал семью. Отдельную благодарность они выразили коллегам Петра Чернышёва, которые прониклись его бедой и всегда шли на уступки.