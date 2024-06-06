Не злой человек, но глупый: Прохор Шаляпин раскритиковал известную телеведущую

Прохор Шаляпин назвал глупой Ларису Гузееву, ведущую шоу "Давай поженимся"

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Прохор Шаляпин уже давно стал частью шоу-бизнеса и без него не обходится ни одна популярная телепередача. Артист отмечает, что несмотря на насмешки со стороны некоторых коллег, он всегда обеспечивает высокие рейтинги ток-шоу на которые его приглашают.

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На этот раз певец высказался с критикой в адрес Ларисы Гузеевой и её работы в шоу "Давай поженимся!".

Поведение знаменитой телесвахи вызывает у него много вопросов. Шаляпин считает, что Гузеева ведёт себя резко и незаслуженно оскорбляет людей в шоу "Давай поженимся!".

По словам певца, Гузеевой в её возрасте после 30 лет работы в кино следовало бы больше времени проводить на даче, лузгая семечки, а не участвовать в телевизионных проектах. Он также отметил, что умный человек не будет унижать слабого ради достижения популярности.