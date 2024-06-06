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Не злой человек, но глупый: Прохор Шаляпин раскритиковал известную телеведущую

Прохор Шаляпин назвал глупой Ларису Гузееву, ведущую шоу "Давай поженимся"

1:09
Кино

Прохор Шаляпин уже давно стал частью шоу-бизнеса и без него не обходится ни одна популярная телепередача. Артист отмечает, что несмотря на насмешки со стороны некоторых коллег, он всегда обеспечивает высокие рейтинги ток-шоу на которые его приглашают.

Прохор Шаляпин назвал глупой Ларису Гузееву, ведущую шоу "Давай поженимся"
Фото: YouTube канал Новости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz by Скриншот видео YouTube каналатНовости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz is licensed under public domain

На этот раз певец высказался с критикой в адрес Ларисы Гузеевой и её работы в шоу "Давай поженимся!".

Поведение знаменитой телесвахи вызывает у него много вопросов. Шаляпин считает, что Гузеева ведёт себя резко и незаслуженно оскорбляет людей в шоу "Давай поженимся!".

По словам певца, Гузеевой в её возрасте после 30 лет работы в кино следовало бы больше времени проводить на даче, лузгая семечки, а не участвовать в телевизионных проектах. Он также отметил, что умный человек не будет унижать слабого ради достижения популярности.

"Но ей все равно. Она на этом строит свой имидж. Хотя я понимаю, что Гузеева не злой человек, она просто глупая. Умный человек не будет унижать слабого ради рейтинга", — сказал он.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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