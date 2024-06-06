"Молодёжка. Студенты": популярный сериал про хоккей получил продолжение с Владом Канопкой в главной роли

Завершились съёмки продолжения популярного спортивного сериала "Молодёжка"

1:27 Your browser does not support the audio element. Кино

Популярный молодёжный сериал про хоккей получил продолжение под названием "Молодёжка. Студенты". Новый сезон состоит из 16 эпизодов и выходит на канале СТС осенью этого года. О точной дате премьеры будет сообщено дополнительно.

Фото: YouTube канал Alamerd Movie by Скриншот видео YouTube канала Alamerd Movie is licensed under public domain

Влад Канопка, который играет тренера хоккейной команды "Акулы Политеха" Андрея Кисляка, бывшего игрока юношеской команды "Медведи", поделился своими впечатлениями от съёмок:

"Интересно вышло: вот катаются молодые ребята, рядом мы "Медведи", а чуть поодаль, за бортиком находятся актёры старшего поколения. Даже испытал прилив приятной такой ностальгии".

Во время работы над сериалом молодые актёры целых полгода интенсивно тренировались трижды в неделю. Ребята выходили на открытый лёд в любую самую снежную и холодную погоду. Также им помогали просмотры в записи матчей чемпионатов мира, КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

В центре сюжета — хоккейная команда "Акулы Политеха", которая переживает не лучшие времена и находится под угрозой расформирования. В этот тяжёлый для команды момент Андрей Кисляк становится новым тренером команды-аутсайдера. Он намерен превратить её в чемпиона лиги. Наставнику и молодым хоккеистам предстоит найти общий язык и сделать всё для достижения цели.