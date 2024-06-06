"Молодёжка. Студенты": популярный сериал про хоккей получил продолжение с Владом Канопкой в главной роли

Популярный молодёжный сериал про хоккей получил продолжение под названием "Молодёжка. Студенты". Новый сезон состоит из 16 эпизодов и выходит на канале СТС осенью этого года. О точной дате премьеры будет сообщено дополнительно.
Влад Канопка, который играет тренера хоккейной команды "Акулы Политеха" Андрея Кисляка, бывшего игрока юношеской команды "Медведи", поделился своими впечатлениями от съёмок:
"Интересно вышло: вот катаются молодые ребята, рядом мы "Медведи", а чуть поодаль, за бортиком находятся актёры старшего поколения. Даже испытал прилив приятной такой ностальгии".
Во время работы над сериалом молодые актёры целых полгода интенсивно тренировались трижды в неделю. Ребята выходили на открытый лёд в любую самую снежную и холодную погоду. Также им помогали просмотры в записи матчей чемпионатов мира, КХЛ, ВХЛ и МХЛ.
В центре сюжета — хоккейная команда "Акулы Политеха", которая переживает не лучшие времена и находится под угрозой расформирования. В этот тяжёлый для команды момент Андрей Кисляк становится новым тренером команды-аутсайдера. Он намерен превратить её в чемпиона лиги. Наставнику и молодым хоккеистам предстоит найти общий язык и сделать всё для достижения цели.
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